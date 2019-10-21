judoculardan asker selamı

21.10.2019 17:51

Kilis'in Polateli ilçesinde judocular Mehmetçiğe selam gönderdi.



Polateli Vali Güner Özmen İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce judo ve karate kursu açıldı. Judo kursunu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Mahmut Şener ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Arkaltı öğrencilere spor kıyafeti dağıttı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören judo öğrencileri Polateli ilçesinde yeni başlayan öğrenciler için mini bir gösteri yaptılar. Kaymakam Mahmut Şener, hem il merkezinde eğitim alan hem de Polateli'nde eğitim alacak tüm sporculara başarı diledi.



Judocu sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğimize selam gönderdi. - KİLİS

Kaynak: İHA