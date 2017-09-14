Judo: Minikler Türkiye Şampiyonası

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.





Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisine Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, daire müdürleri, antrenörler ile sporcular katıldı.





Açılış seremonisi sporcuların geçit töreni ile başladı. Ardından şampiyonaya katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi.





Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 65 ilden 873 sporcunun katıldığını söyledi.



Çok güzel bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Huysuz, "Ülkemizin güzel ili Karaman'da Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nı yapıyoruz. Minik judocuların ülkemizi temsil edecekleri arenalarda yetişmesi için bu bir başlangıç. Türk judosuna yakışan bir etkinliği burada gerçekleştiriyoruz." dedi.





Altyapı olarak iyi bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Huysuz, "Bu çocuklarımızı 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda yarışacak nesiller olarak görüyoruz. 81 ilde judo sporu yapılmakta. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Kazanılacak başarılar bu çocuklarımızdan olacak. Biz de bütün yatırımları çocuklarımıza yapıyoruz." diye konuştu.



Judoda hedeflerinin ilk olarak 2020 Olimpiyatları olduğunu ifade eden Huysuz, "Bizim hedefimiz ilk olarak 2020 Olimpiyatları, daha sonra 2024. Çok güzel bir jenerasyonumuz mevcut. 2020'ye hazırladığımız bir olimpik takımımız var." yorumunu yaptı.



Şampiyona 16 Eylül'e kadar devam edecek.