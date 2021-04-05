Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Türkiye olarak iyi bir organizasyonu geride bıraktık

açıklamalarda bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran organizasyonu covid-19 tedbirleri kapsamında iyi bir şekilde düzenlediklerine vurgu yaptı.

açıklamalarda bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran organizasyonu covid-19 tedbirleri kapsamında iyi bir şekilde düzenlediklerine vurgu yaptı. Başkan Huysuz, turnuvada Dünya ve Avrupa'dan birçok spor yöneticisini de ağırladıklarını belirterek, "Oldukça iyi bir organizasyonu geride bıraktık. Tokyo Olimpiyatları'na kota puan veren bir organizasyon olduğu için oldukça önemliydi. Covid-19 tedbirleri kapsamında her şeyi titizlikle yaptık. Dünya ve Avrupa Federasyonlarından konuklarımızı ağırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan yetkilerimiz geldiler. Antalya, judo şölenine ev sahipliğini bir kez daha başarıyla tamamladı" dedi."KOTA SAYIMIZI ARTIRMAMIZ İÇİN 3 ORGANİZASYON DAHA VAR"Tokyo Olimpiyatları'na şu an için 7 kotalarının bulunduğunu belirten Başkan Huysuz, "Kota alma mücadelemiz devam ediyor. Önümüzde 3 müsabaka daha var. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tokyo'ya iyi bir şekilde gitmek istiyoruz. Kota ve puan toplamaya devam" şeklinde konuştu.

Antalya'da düzenlenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran organizasyonda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, aynı gün erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir gümüş, ilk gün Gülkader Şentürk kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde etti. İtalya ve Japonya ikişer altın ve gümüş madalya ile ilk iki sırada yer aldı. Kanada bir altın, bir gümüş ve iki bronz ile üçüncülüğü elde etti. Türk Judo Milli Takımı ise 4'üncü sırada turnuvayı tamamladı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ