Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı
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Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı

04.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:09

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, ilk resmi maçına Gençlerbirliği karşısında çıktı. Brezilyalı oyuncu gösterdiği performansla taraftarlardan sosyal medyada büyük övgüler aldı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çeken Josef de Souza, istatistiklerde de takımının zirvesinde yer aldı.

Opta'nın verilerine göre Brezilyalı oyuncu Gençlerbirliği maçında, Beşiktaş'ın en çok ikili mücadele kazanan, en çok isabetli pas atan ve en çok top kapan ismi olmayı başardı.

"BİRÇOK ŞEYİ DÜZELTMEMİZ LAZIM"

Karşılaşmayı değerlendiren ve etkisiz bir performans sergilediklerini kabul eden Josef, "İlk maçımı oynadığım için mutluyum ama skordan ötürü mutsuzum. Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım. Kimin oynadığı çok önemli değil. 3 haftalık milli ara çok iyi bir zamanda geldi. Birçok şeyi değiştirebiliriz. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız. Çok daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Bugünkü oyundan ötürü çok mutsuzum. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÖVGÜLER

Siyah-beyazlı taraftarlar da Brezilyalı oyuncunun performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline getirdi.

Josef de Souza ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı
Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı
Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı
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