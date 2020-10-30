Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür
30.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:42
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Royal Antwerp'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından takım otobüsünden bir paylaşım yapan Mourinho'nun sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın köklü kulübü Antwerp karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olan Tottenham'da taraftarlar oyunculara büyük tepki gösterdi.
Maçın 29. dakikasında 34 yaşındaki forvet Lior Refaelov'un attığı golle geri düşen Tottenham, Mourinho'nun ikinci yarıda as oyuncularını oyuna sokmasına rağmen bir varlık gösteremedi.
"SABAH 11'DE ANTRENMAN VAR"
Maç sonunda takım otobüsünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho üzgün haliyle dikkat çekerken, paylaşımın altında yazan not dikkat çekti.
Tecrübeli çalıştırıcı paylaşımında, "Kötü performanslar kötü sonuçları hak eder. Umarım bu otobüsteki herkes benim kadar üzgündür. Yarın sabah 11'de antrenman var" notunu düştü.