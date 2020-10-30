Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Royal Antwerp'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından takım otobüsünden bir paylaşım yapan Mourinho'nun sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.