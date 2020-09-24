Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı
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Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı

24.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:20
Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Shkendija takımı ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında babasının kendisine büyük hayranlık duyduğunu ve kendisi ile fotoğrafının olmasını çok istediğini söyleyerek fotoğraf çektirmek isteyen Makedon gazeteci Igor Aleksandrovic'in isteğini geri çevirmedi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupaa Ligi 3. turunda karşılaşacakları Shkendija maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında büyük bir inceliğe imza attı.

Portekizli çalıştırıcı, babasının kendisine büyük hayranlık duyduğunu ve kendisi ile fotoğrafının olmasını çok istediğini söyleyen Makedon gazeteci Igor Aleksandrovic ile fotoğraf çektirdi.

Makedon gazeteci, Mourinho'ya "Babam adına sizden bir şey istiyorum. Babam öldü ve şuan cennette, büyük bir hayranınız olan babam, ilk fırsatta sizinle fotoğraf çektirmemi istedi. Sizinle çektiğim fotoğrafı çerçeveletip babamın mezarının içine koyacağım" dedi ve "Maçta istediğiniz sonucu alırsanız bunu yapmama izin verecek misiniz?" diye sordu.

Portekizli çalıştırıcı, gazetecinin bu isteğine karşılık olarak, "Maç önemli değil. Seninle fotoğraf çektireceğim. Eğer maçtan önce bizimle buluşursan veya otele gelirsen daha kolay olur" diyerek fotoğraf çektirdi.

Jose Mourinho, kendisiyle ölen babası için fotoğraf çektirmek isteyen gazeteciyi kırmadı

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Mourinho ayrıca, gazeteciye "Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onurdur ve babana saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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