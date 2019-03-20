Jose Mourinho'dan Paul Scholes'a: Stüdyoya Geri Dön

Jose Mourinho, teknik direktörlüğü döneminde kendisini eleştiren Paul Scholes'a, "4. Lig takımı Oldham Athletic'in başında 31 gün kalabildi. Stüdyoya geri dön." dedi.

Manchester United'ın geçtiğimiz aylarda işine son verdiği ünlü teknik adam Jose Mourinho, görevi sırasında kendisine televizyon ekranlarından sert eleştiriler yönelten Paul Scholes'a seslendi.

"STÜDYOYA GERİ DÖN"

Scholes'un 7 maçlık Oldham Athletic serüvenine sessiz kalmayan Mourinho, "Paul Scholes, ben dünyanın en büyük kulüplerinden birinin menajeriyken beni eleştiriyordu. Ama o 4. Lig takımı Oldham Athletic'in başında 31 gün kalabildi. Stüdyoya geri dön." dedi.

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