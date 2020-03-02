Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus hayatı ve kariyeri!

02.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:01

Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğu için Jorge Jesus'u gündemine aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası sporseverler Jorge Jesus hakkında araştırma yaparken Fenerbahçe teknik direktör adayı Jorge Jesus kimdir Jorge Jesus hayatı, Jorge Jesus biyografisi ve Jorge Jesus kimdir gibi aramalar yapıldı. Peki, Jorge Jesus kimdir? İşte Jorge Jesus hakkında merak edilenler…

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus doğum tarihi: 24 Temmuz 1954

Jorge Jesus kaç yaşında: 65 yaşında

Jorge Jesus nereli: Amadora, Portekiz

Jorge Fernando Pinheiro Jesus Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Şu anda Portekiz takımlarından Sporting'i çalıştırmaktadır.

Jorge Fernando Pinheiro Jesus, 4 Temmuz 1954'te dünyaya geldi.

Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

Jorge Jesus, 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli olmuştur.

JORGE JESUS ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Flamengo 18/19 (1 Haz 2019)

Hilal 17/18 (6 Haz 2018)

Sporting CP 14/15 (5 Haz 2015)

Benfica 08/09 (16 Haz 2009)

Braga 07/08 (20 May 2008)

Belenenses SAD 05/06 (12 May 2006)

Leiria 05/06 (26 Eyl 2005)

Moreirense 04/05 (4 Nis 2005)

Vit. Guimarães 03/04 (8 Ara 2003)

Estrela Amadora 01/02 (30 Oca 2002)

Vitória Setúbal 00/01 (3 Eki 2000)

Estrela Amadora 98/99 (1 Tem 1998)

União Madeira 97/98 (10 Şub 1998)

Felgueiras 96/97 (18 Şub 1997)

Felgueiras 93/94 (14 Ara 1993)

Amora FC 89/90 (1 Tem 1989)

JORGE JESUS KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu

6 Portekiz Kupası şampiyonluğu

2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu

1 Arap Süper Kupası şampiyonluğu

1 Copa Libertadores şampiyonluğu