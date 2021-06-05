Jordi Cruyff'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları

Hollandalı futbol ikonu Johan Cruyff'un oğlu Jordi Cruyff, 1994 ve 1996 yılları arasında Barcelona forması giymiş ve çıktığı 41 maçta 11 gol atmıştı. Jordi Cruyff'un Katalan ekibinin formasıyla en iyi anlarını sizler için derledik.