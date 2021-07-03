John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu

Chelsea'yle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel, Kuveyt 1. Lig takımı Kuwait SC'ye transfer oldu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Joh Obi Mikel'in yeni takımı futbolseverleri şaşırttı. Nijeryalı futbolcu, Kuveyt 1. Lig ekiplerinden Kuwait SC ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'LA 19 SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Obi Mikel son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giymiş ve İngiliz temsilcisiyle geçtiğimiz sezon 39 lig maçında forma giydi. Kariyerinde kısa bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu, 2019-2020 sezonunda yer aldığı bordo mavililerde 19 Süper Lig maçına çıktı.