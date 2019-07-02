John Mikel Obi'nin hareketli hayat öyküsü! Babası iki kez kaçırıldı

Trabzonspor'un heyecanlandıran transferi Obi Mikel'in saha dışındaki yaşam tarzı ve yaşadığı olaylar dikkat çekiyor. Oldukça ilginç bir öyküye sahip olan John Obi Mikel, 1987'de Nijerya'da dünyaya geldi. Asıl adı John Michael Nchekwube Obinna olan Mikel'in babası emekli bir memur, annesin de küçük bir dükkanı vardı. Mikel, ilk olarak okul döneminde dikkat çekti. Sonra sokakta Babawo Adamu tarafından keşfedildi. Adamu, ona sponsor oldu ve futbola kazandırdı.

NİJERYA GÜZELiYLE ALDATTI

Mikel'in hayatındaki fırtınalı kısmı ise özel yaşantısı. İlk olarak Rus milyarder Olga Diyachenko Alegra'ya aşık oldu ve ilişki yaşadı. Onunla birlikteyken Nijerya'da Sabun güzeli seçilen Sandra Okagbue ile birlikte oldu. Bir süre sonra Olga onu affetti ve evlendiler. Sonrasında Mia ve Ava adında ikiz kızları oldu. Mikel'in, iki ayrı kadınla yaşadığı yasak aşklardan da iki çocuğu var. Mikel, bu çocuklarına da sahip çıktı ve Londra'da ev tuttu.

BABASI KAÇIRILDI AMA O OYNADI

MİKEL'İN babası Nijerya'da daha önce 2 kez kaçırıldı. 2011'de fidye için kaçırılan Mikel'in babası, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Baba Obi, 2018'de bir kez daha kaçırıldı. Yine oğlundan fidye istendi. O dönem Nijerya Milli Takımı'nda olan Mikel, babasının kaçırıldığı gün maça çıktı ve şu açıklamayı yaptı: Kafam karıştı, ne yapacağımı bilmiyordum ama 180 milyon Nijerya halkını üzemem ve hayal kırıklığına uğratamam.