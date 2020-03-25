Johan Cruyff'un En İyi Beş Golü Ajax'ın ve dünya futbol tarihinin en önemli oyuncularından Hollandalı Johan Cruyff'ın 1970 Şampiyonlar Ligi, üç Avrupa Kupası ve daha bir çok başarıya imza attığı Ajax formasıyla en iyi beş golü Dugout farkıyla sizlerle...

Ajax'ın ve dünya futbol tarihinin en önemli oyuncularından Hollandalı Johan Cruyff'ın 1970 Şampiyonlar Ligi, üç Avrupa Kupası ve daha bir çok başarıya imza attığı Ajax formasıyla en iyi beş golü Dugout farkıyla sizlerle... Kaynak: Dugout