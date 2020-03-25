Johan Cruyff'un En İyi Beş Golü
Ajax'ın ve dünya futbol tarihinin en önemli oyuncularından Hollandalı Johan Cruyff'ın 1970 Şampiyonlar Ligi, üç Avrupa Kupası ve daha bir çok başarıya imza attığı Ajax formasıyla en iyi beş golü Dugout farkıyla sizlerle...
25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Ajax'ın ve dünya futbol tarihinin en önemli oyuncularından Hollandalı Johan Cruyff'ın 1970 Şampiyonlar Ligi, üç Avrupa Kupası ve daha bir çok başarıya imza attığı Ajax formasıyla en iyi beş golü Dugout farkıyla sizlerle...
Kaynak: Dugout