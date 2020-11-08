Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı

08.11.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:15

İran'da yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılar nedeniyle serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden'in kazanması ile son 5 günde yüzde 14 değer kaybetti.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düştü.

Euro ise 29 bin 565 tümenden işlem görüyor. ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım'da dolar 29 bin 100 tümenden, euro ise 34 bin 110tümenden işlem görüyordu.

Böylece, dövizin aylardır yükseliş trendinde olduğu İran'da Joe Biden'in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde, dolar tümen karşısında yüzde 14, euro ise yüzde 13 değer kaybetti.

1 EKİM'DE DOLAR İLK KEZ 30 BİN TÜMENİ AŞMIŞTI

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. 1 Ekim'de ise dolar ilk kez 30 bin tümeni aştı.

10 NİSAN 2018'DE DOLAR 4 BİN 200 TÜMEN OLARAK SABİTLENMİŞTİ

Ülkede doların nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de dolar 4 bin 200 tümen olarak sabitlenmiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ülkede döviz fiyatları artış eğilimini sürdürdü.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Cansu Dere Demet Evgar Yıldız Tilbe
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Tamer Tuna Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 21:15:31. #1.14#
title