Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı

İran'da yaptırımların neden olduğu ekonomik baskılar nedeniyle serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden'in kazanması ile son 5 günde yüzde 14 değer kaybetti.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düştü.

Euro ise 29 bin 565 tümenden işlem görüyor. ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım'da dolar 29 bin 100 tümenden, euro ise 34 bin 110tümenden işlem görüyordu.

Böylece, dövizin aylardır yükseliş trendinde olduğu İran'da Joe Biden'in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde, dolar tümen karşısında yüzde 14, euro ise yüzde 13 değer kaybetti.

1 EKİM'DE DOLAR İLK KEZ 30 BİN TÜMENİ AŞMIŞTI

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. 1 Ekim'de ise dolar ilk kez 30 bin tümeni aştı.

10 NİSAN 2018'DE DOLAR 4 BİN 200 TÜMEN OLARAK SABİTLENMİŞTİ

Ülkede doların nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de dolar 4 bin 200 tümen olarak sabitlenmiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ülkede döviz fiyatları artış eğilimini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı