Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler
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Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı göreve geldikten sonra sözleşmesi feshedilen Joao Pereira, Sporting Lisbon'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu bordo-mavililerin sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Abdullah Avcı'nın paylaşıldığı gönderiye Pereira, "Abdullah beni şampiyon yaptığın için teşekkürler" şeklinde bir yorum bıraktı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli hoca düzenlediği basın toplantısında kendisi göreve geldikten sonra takımdan ayrılan Joao Pereira'yla ilgili de konuştu. Portekizli futbolcu ise Avcı'ya sosyal medyadan cevap verdi

"MADDİ İMKANLARI DA ALARAK GİTMİŞTİR"

Abdullah Avcı basın toplantısında, "Pereira buraya hizmet etmiştir. Bazen değişimler sancılı olur. Pereira, konusu kapanmıştır. Bütün maddi imkanlarını da alarak gitmiştir. Allah yolunu açık etsin. Sağ beke bir transferimiz daha olacak" ifadelerini kullandı.

"BENİ ŞAMPİYON YAPTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Trabzonspor'un resmi Instagram hesabının yaptığı Abdullah Avcı paylaşımına yorum yapan Joao Pereira ise, "Abdullah beni şampiyon yaptığın için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Şubat 2021'de Trabzonspor'dan ayrılarak Sporting'e imza atan Pereira, 3 maç formasını giydiği kulübü ile Portekiz'de 2020-2021 şampiyonu oldu. 37 yaşındaki oyuncu, 2017'de yine Sporting'ten ayrılarak geldiği Trabzonspor'da 122 maça çıkmıştı.

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