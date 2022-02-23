Joachim Löw, Fenerbahçe'de! Dünyaca ünlü hocanın ekibi bile belli oldu

Gelecek sezon yapılanmasına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü teknik direktör Joachim Löw'le anlaşmaya vardı. Alman hoca çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa önümüzdeki sezon sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak. Ekibini de şekillendiren Löw'ün yardımcılarından biri de İsmail Kartal olacak.

2 YARDIMCISIYLA BİRLİKTE GELİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadro yapılanması tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda anlaşma sağlayan Alman çalıştırıcı Löw ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacak. Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörü olan İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak.

ANTRENMANLARI VE MAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Löw, takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor. Löw ile sık sık görüşmeler yapan İsmail Kartal her hafta Almanya'ya rapor gönderiyor. Antrenmanları ve maçları yakından takip eden Löw gelecek sezonla ile ilgili plan programları yapıyor.

ELİNDE BÜYÜK BİR GURBETÇİ FUTBOLCU HAVUZU VAR

Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

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