Joachim Löw, EURO 2020 sonrası Almanya'daki görevini bırakacak
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Joachim Löw, EURO 2020 sonrası Almanya'daki görevini bırakacak

09.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:19

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra görevini bırakacağı duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün bu yıl gerçekleştirilecek EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacağı belirtildi.

LOW'ÜN TALEBİNİ FEDERASYON KABUL ETTİ

Deneyimli teknik direktörün, 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşme süresinin EURO 2020'nin sonuna çekilmesini istediği, DFB'nin de bu talebi kabul ettiği kaydedildi.

15 YILDIR GÖREV YAPIYOR

2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlayan 61 yaşındaki Löw, 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçti ve yaklaşık 15 yıldır bu görevde bulunuyor.

Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Joachim Löw, EURO 2020 sonrası Almanya'daki görevini bırakacak
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