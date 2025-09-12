Jhon Duran sezon kapattı mı?

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın sağlık durumu netleşti. Ameliyat olacağı yönündeki söylentiler de böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu mu ve sezonu kapatıp kapatmadığı açıklandı mı?

JHON DURAN SEZON KAPATTI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapatabileceği konuşulan Jhon Duran, iddiaların aksine ameliyat edilmeyecek. Kolombiyalı golcünün yaklaşık 2-3 hafta içerisinde yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta kadroda yer almayan Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. 21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öngörülüyor.