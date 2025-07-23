Jhon Duran neden yok, yedek mi, kadroda mı, sakat mı (Fenerbaçe Al İttihad)?

Büyük beklentilerle transfer edilen Jhon Duran'ın bu maçta ilk kez Fenerbahçe forması giymesi öngörülüyor. Kampa geç dahil olduğu için önceki iki hazırlık mücadelesinde forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncunun bu kez teknik direktör tarafından kadroya alınıp alınmadığı merak ediliyor. Taraftarlar, genç yıldızın sahada yer alıp almayacağını ve herhangi bir sakatlık durumunun olup olmadığını araştırıyor.

EKSİK OYUNCULAR

Fenerbahçe'de süregelen sakatlık problemleri nedeniyle üç futbolcu yarınki karşılaşmada sahada olamayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş mücadelede takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE - AL ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Al Ittihad arasındaki karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu platformun kullanıcıları, mücadeleyi şifresiz bir şekilde izleme imkânına sahip olacaklar.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe ile Al Ittihad arasında oynanacak olan hazırlık maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, canlı yayınla S Sport Plus ekranlarında yer alacak.

JHON DURAN'IN DURUMU NE?

Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, maçın yedek kulübesinde yer alacak. Teknik direktör José Mourinho'nun tercihine bağlı olarak, Duran mücadeleye sonradan dahil edilebilecek.