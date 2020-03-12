Jermain Defoe'dan Manchester United'a Harika Rövaşata Golü
Jermain Defoe, Manchester United karşısında yeteneklerini sergiliyor. Maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Jermain Defoe ceza sahası içinde havalanan topta Kırmızı Şeytanlar'ın filelerine harika bir rövaşata golü bırakıyor.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Jermain Defoe, Manchester United karşısında yeteneklerini sergiliyor. Maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Jermain Defoe ceza sahası içinde havalanan topta Kırmızı Şeytanlar'ın filelerine harika bir rövaşata golü bırakıyor.
Kaynak: Dugout