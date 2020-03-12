Jermain Defoe'dan Manchester United'a Harika Rövaşata Golü Jermain Defoe, Manchester United karşısında yeteneklerini sergiliyor. Maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Jermain Defoe ceza sahası içinde havalanan topta Kırmızı Şeytanlar'ın filelerine harika bir rövaşata golü bırakıyor.

Jermain Defoe, Manchester United karşısında yeteneklerini sergiliyor. Maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Jermain Defoe ceza sahası içinde havalanan topta Kırmızı Şeytanlar'ın filelerine harika bir rövaşata golü bırakıyor. Kaynak: Dugout