Jeremaın Lens ülkesine dönmek için izin istedi İsmail ER / Spor ArenaBEŞİKTAŞ'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens, koronavirüs nedeniyle ülkelere giriş çıkışın yasak olması nedeniyle oldukça üzgün. Hollandalı futbolcunun üzüntüsünün nedeni ise çocuklarını görememesi.

İsmail ER/ Spor Arena

BEŞİKTAŞ'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens, koronavirüs nedeniyle ülkelere giriş çıkışın yasak olması nedeniyle oldukça üzgün. Hollandalı futbolcunun üzüntüsünün nedeni ise çocuklarını görememesi. Ayrıldığı eşi Hollanda'da yaşayan ve 15 günde bir gördüğü çocuklarını özlediğini söyleyen Lens önceki gün yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde çocuklarını çok özlediğini belirterek "Ne onları buraya getirebiliyorum ne de ben gidebiliyorum. Çocuk özlemi başkaymış. Onlarla sürekli telefonla görüşerek sabırlı olmaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyorum. Onlar da bana evde çizdikleri resimleri atıyorlar. Duygulanıyorum" diyerek hislerini aktardı ancak talebi reddedildi.

BANA SORDU 'GiDEMEZSiN' DEDiM

BEŞİKTAŞ'ta yönetici Erdal Torunoğulları, Lens'in talebini doğrularken "Lens ile görüştüm, Hollanda'ya gitmek istiyor. Bizim de çocuklarımız var. 'Ben Hollanda'ya gitmek istiyorum, ne yapmam lazım' dedi, 'Gidemezsin' dedim" diye konuştu.