Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti
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Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Hollandalı Jeremain Lens, Beşiktaş'ın adeta kangreni haline geldi. Senelik 2,5 milyon euro civarı ücret alan Lens, son günde de teklifleri geri çevirdi. Başkan Çebi, "Adamın maliyeti 20 milyon euro olmuş, 'gideceğim' diyor, son gün gitmiyor" diye isyan etmişti. Lens'in, bir de takıma verilen yeni arabalardan istediği iddia edildi. Onu isteyen takımlar da gelişmeler üzerine transferden vazgeçti.

Skorer'in haberine göre; Başka bir takıma transfer olmak isteyen Jeremain Lens'in, ayrılmak için araba talep ettiği belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Lens'in yüksek ücretine rağmen çok talepkar olmasına artık isyan etti.

Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti

"20 MİLYON EUROYU GEÇTİ"

Başkan Çebi, "Adamın maliyeti 20 milyon euroyu geçmiş, 'gideceğim' diyor ve son gün gitmiyor" diye isyan etmişti. Jeremain Lens, Karagümrük'le görüşme halindeyken Beşiktaş'tan, futbolculara verilen yeni arabalardan istedi. Bu da Lens'i isteyen takımların vazgeçmesini sağlayan son unsur oldu. Lens bu sezon da takımda kaldı.

Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti
Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti
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Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için bir de araba talep etti - Haberler Spor
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