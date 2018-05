Jennifer Lopez, Canlı Yayında Dans Ederken Frikik Verdi

Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez, ünlü dansçılar ile birlikte katıldığı Ellen Show'da elbisesinin kurbanı oldu.

DANS EDERKEN İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ

Giyimi, saçları ve güzelliğiyle her zaman gündemde olan Lopez, Ellen Show programında dans etmek için ayağa kalktı. Dans ederken elbisesi yukarı doğru çekilen güzel şarkıcının iç çamaşırı göründü. Lopez, verdiği frikiği fark edince "oh my spanx" diye bağırıp hemen elbisesini düzeltti.

FRİKİĞE ALDIRMADAN DANSINA DEVAM ETTİ

Verdiği frikik Lopez'i dans etmekten alıkoymadı, güzel şarkıcı müzik bitene kadar dansına devam etti.