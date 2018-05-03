Jennifer Lopez, Canlı Yayında Dans Ederken Frikik Verdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Ellen Show'da dans ederken elbisesi yukarı kalkınca iç çamaşırı göründü. Güzel şarkıcı verdiği frikiğe aldırmadan dansına devam etti.
Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez, ünlü dansçılar ile birlikte katıldığı Ellen Show'da elbisesinin kurbanı oldu.
DANS EDERKEN İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ
Giyimi, saçları ve güzelliğiyle her zaman gündemde olan Lopez, Ellen Show programında dans etmek için ayağa kalktı. Dans ederken elbisesi yukarı doğru çekilen güzel şarkıcının iç çamaşırı göründü. Lopez, verdiği frikiği fark edince "oh my spanx" diye bağırıp hemen elbisesini düzeltti.
FRİKİĞE ALDIRMADAN DANSINA DEVAM ETTİ
Verdiği frikik Lopez'i dans etmekten alıkoymadı, güzel şarkıcı müzik bitene kadar dansına devam etti.
YORUMLAR (5)
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üf ne bacak ama. Kadının en çekici şeyi bacaklarıdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok güzel karısınız hamfendiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kendisi zaten yürüyen firikik bence haber firikik vermedi bu sefer olmalı cok kapalı giyinmiş hatta ilk defa bukadar kapalı gördüm kendisiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dogru soze ne denirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şarkısı yeni çıktı fazla izlenmedi. . . Niye boyle yaptı ki şimdi acaba :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır