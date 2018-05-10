Jelena Yenge Soyundukça, Dusko Tosic Oyundan Atılıyor
Jelena Karleusa'nın cesur paylaşımlarından sonra Tosic'in agresifleştiğine dikkat çeken Cem Ceminay, "Jelena yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor" dedi.
Vatan gazetesinden Cem Ceminay, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Beşiktaşlı Dusko Tosic'le ilgili çarpıcı bir detaya yer verdi.
Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın cesur paylaşımlarından sonra agresifleştiğini belirten Ceminay, "37 yaşındaki Sırp şarkıcı 10 yıllık eşi Dusko Tosic ile evliliğinde JK Ordusu adını verdiği fanlarını ihmal etmiyor. Her fırsatta onlara inanılmaz fiziğini gözler önüne seren görüntüler sunuyor. Durum böyle olunca Tosic'in aklı maçlara çıktığında ister istemez onda kalıyor. Jelene yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor" ifadelerini kullandı.
İşte Cem Ceminay'ın yazısındaki ilgili kısım;
Beşiktaşlı Dusko Tosic takımının en çok kırmızı kart gören oyuncuları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki Sırp futbolcu iki maç arka arkaya oyundan atılarak takımını eksik bırakma zorunda kalıyor. Sorun aslında aşırı sert oyun tarzından kaynaklanmıyor. Sahalarımızda onun gibi sert oynayan çok meslektaşı var. Ama hiçbirinin Jelena Karleusa kadar gösterişli bir eşi yok.
Tosic'in eşi Jelena Yenge baş döndürücü fiziğiyle sosyal medyada birbirinden çarpıcı pozlar vermeye devam ediyor. Her fotoğrafıyla kendisinden söz ettirmeyi başaran ve gündem yaratan Jelena son olarak şeffaf iç çamaşırlarıyla seksi pozlarını paylaşmış. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Sırp şarkıcı 10 yıllık eşi Dusko Tosic ile evliliğinde JK Ordusu adını verdiği fanlarını ihmal etmiyor. Her fırsatta onlara inanılmaz fiziğini gözler önüne seren görüntüler sunuyor. Durum böyle olunca Tosic'in aklı maçlara çıktığında ister istemez onda kalıyor. Jelene yenge açılıyor, Dusko oyundan atılıyor!
İşte Jelena Karleusa'nın paylaşımlarından bazıları;
-
Bunların şerinden allaha sığınırımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Türkiye Süperligine profesyonel oyuncular alın böyle son kullanım tarihi geçmiş magazin soytarıları ve şöhret manyağı avratlarına gerek yok parayı çöpe atacağınıza gariban vatandaşa verin hiç olmazsa Hayır Duası alırsınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
DEVAM EDELIM DEVAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yengemi yengeç miCevap Yaz Yayından Kaldır
-
YOLUNMAK İSTEYEN YOLUNMAYA O YOLDA DEVAM EDEBİLİR. HERKESİN DEMOKRATİK TERCİHİNE SAYGI DUYULABİLMELİ. PEKİ. . DEVAM DİYENLER BAŞINIZI İKİ ELİNİZİN ARASINA ALIP BİR DAHA DÜŞÜNÜN. . EŞİT KOŞULLARDA VE İMKANLARDA MI SEÇİME GİDİLİYOR. KİM KİMİ-KİMLERİ NELERLE SUÇLUYOR. . SEN YAPINCA CUMHUR OLUYOR DA DİĞERİ YAPINCA ŞER ODAĞI-MÜNAFIK-VATAN HAİNİ Mİ OLUYOR. MEMLEKET DÜZELSİN İSTİYORUZ HEPİMİZ AMA KENDİLERİ İTİRAF EDİYOR. EKONOMİ DEPREMİ VAR DİYE. PEKİ 15 YILDIR KİM YÖNETİYOR. MEMLEKETİ KUTUPLAŞTIRAN KİM? DÜŞÜNÜN. .Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır