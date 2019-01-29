Jelena Karlesua Tarafından Aldatılan Dusko Tosic, Milli Takımdan Arkadaşının Eşine Sosyal Medyadan Mesaj Attı

Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın başrolündeki ihanet skandalına bir yenisi eklendi. Sırp basını, Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'le yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Hatta öyle ki iddiaların ardı arkası kesilmemiş Karleusa'nın çıplak fotoğrafları ortaya dökülmüştü.

KARLEUSA MUTLULUK POZLARI VERİYOR

Karleusa, Çin'de forma giyen eşi ve kızlarıyla sosyal medyada mutluluk pozları verse de Sırbistan'ın yüksek tirajlı gazetesi Kurir'in iddiasına göre Tosic'in, Lazio'da forma giyen Sırp oyuncu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığı yazıldı.

TOSİC VE JELENA HAREKETE GEÇTİ

Dün ise Tosic'in, evli ve çocuklu Jovana Djordjevic'e sosyal medyada flört mesajları attığı öne sürüldü. Tosic ile Jelena, skandalın ardından hemen yayın yasağı talebinde bulundu.