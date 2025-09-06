Jason Denayer Beşiktaş'a mı gidiyor?

Kara Kartal, Real Madrid forması giyen Raul Asencio ile süren temasların yanı sıra, savunmaya da takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, bu doğrultuda Denayer transferi için adımlarını hızlandırdı.

JASON DENAYER BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Belçika medyasının iddiasına göre Beşiktaş, daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer'i gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Fateh'te oynayan ve şu anda serbest durumda bulunan Denayer ile görüşmelere başladı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Haberlerde, Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki savunmacıya 2 sezonluk kontrat ve yıllık 1,5 milyon Euro maaş teklif ettiği ifade edildi. Deneyimli stoperin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

PAULISTA VE UDUOKHAI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Savunmaya yapılacak bu takviyelerin ardından Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı Paulista'nın ülkesinden talipleri olduğu, Uduokhai'ye ise Rusya'dan teklifler geldiği öğrenildi.