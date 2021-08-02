Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak
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Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak

Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya ile Moğolistan arasında mutabakat yapıldı.

Tokyo hükümeti, 8 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde 3,2 milyon nüfuslu Moğolistan'ın salgınla mücadelesine destek olacak.

Bu kapsamda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kovid-19 aşılarının depolanması ve nakliyesine yönelik Moğolistan'da soğuk zincir tedarik ağı kuracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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