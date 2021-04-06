Japonya'dan Hindistan finans kuruluşuna iklim değişikliğine karşı "yeşil kredi" desteği
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Japonya'dan Hindistan finans kuruluşuna iklim değişikliğine karşı "yeşil kredi" desteği

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Ekonomi
Japonya'dan Hindistan finans kuruluşuna iklim değişikliğine karşı 'yeşil kredi' desteği

Japonya, Hindistan'da iklim değişikliğine karşı "çevre dostu" projeler geliştiren işletmeleri desteklemesi amacıyla finans kuruluşu Tata Cleantech'e 90 milyon dolara kadar "yeşil kredi" desteği sağlayacak.

Japonya, Hindistan'da iklim değişikliğine karşı "çevre dostu" projeler geliştiren işletmeleri desteklemesi amacıyla finans kuruluşu Tata Cleantech'e 90 milyon dolara kadar "yeşil kredi" desteği sağlayacak.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) yapılan açıklamada, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli otomobillere yönelik "yeşil inisiyatif ve yatırımları" desteklemesi için Hindistan kuruluşu Tata Cleantech ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşme kapsamında JICA'nın, Hindistan genelinde çevre dostu projelerin desteklenmesi amacıyla kuruluşa 90 milyon dolara kadar kredi sağlayacağı belirtilen açıklamada, kredi kaynağının, Sumitomo Mitsui Banking Corp'dan (SMBC) tedarik edileceği aktarıldı.

Sera gazı hedefi

JICA açıklamasında, Hindistan'ın sera gazı emisyonunu 2030'a kadar en az yüzde 33 düşürmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Tata Cleantech'in 9,8 milyon kilovat yenilenebilir enerji kurulumuna ve 15,1 milyon ton karbondioksit azaltımına katkı sunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde ve çok sayıda ülke liderinin katılacağı iklim zirvesi, 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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