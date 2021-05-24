Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif
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Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif

Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim kavun 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu.

Japonya'da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim kavun 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo'da gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı. Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi. Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

Rekor teklif 2019'da verilmişti

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Covid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif
Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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