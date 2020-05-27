Japon hükümetinden "seyahata çık" kampanyası
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Japon hükümetinden "seyahata çık" kampanyası

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak için, ülke içinde tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 20 bin yen (yaklaşık bin 250 lira) destek sağlamaya hazırlanıyor.

Japon hükümetinden
27.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:49

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak için, ülke içinde tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 20 bin yen (yaklaşık bin 250 lira) destek sağlamaya hazırlanıyor.

Korona virüs salgını ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 ay süren OHAL sonrası hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Japonya'da hükümet, salgın nedeniyle büyük darbe alan turizm sektörü için çıkış yolu arıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "seyahate çık" kampanyası başlatmaya hazırlanan Japonya, 1.35 trilyon yenlik (yaklaşık 85 milyar lira) proje kapsamında ülke içinde seyahat edecek olanlara günlük 20 bin yene varan (yaklaşık bin 250 lira) devlet desteği sağlayacak.

Temmuz ayında başlaması beklenen uygulama ülkedeki seyahat acentelerinden ya da geleneksel tarzdaki "Ryokan" otellerinden yapılacak rezervasyonları kapsayacak. Konaklama yapılacak tesisin yakınındaki restoran ve mağazalarda geçerli olacak indirim kuponlarıyla birlikte tatil masrafının yarısını karşılayacağı öğrenilen hükümet, turizm sektöründe meydana gelen talep daralmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan kampanyanın yurt dışından ülkeye gelecek turistlerin seyahat masraflarını kapsamayacağı ifade ediliyor.

Turizm sektörünü vurdu

Covid-19 salgınının ardından 100 üzerinde ülke ve idari bölgeye yönelik seyahat kısıtlamalarını hayata geçiren Japonya'da turizm sektöründe ciddi daralma meydana gelmiş, "evde kal" çağrıları kapsamında durma noktasına gelen eyaletler arası seyahatler de yaşanan süreçte önemli rol oynamıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın önümüzdeki yıla ertelenmesi de sektörde hayal kırıklığına neden olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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