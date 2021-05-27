Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu
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Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu

Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'da, 2016 yılından bu yana jandarma ekipleriyle birlikte katıldığı sayısız operasyonda 1,5 tona yakın uyuşturucu madde yakalanmasında önemli rol alan narkotik köpeği 'Volta' emekliye ayrıldı.

MANİSA'da, 2016 yılından bu yana  jandarma ekipleriyle birlikte katıldığı sayısız operasyonda 1,5 tona yakın uyuşturucu madde yakalanmasında önemli rol alan narkotik köpeği 'Volta' emekliye ayrıldı. Volta, yaşamının geri kalanını Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakolu'nda geçirecek.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2011 yılında görev almaya başlayan Pointer cinsi 'Volta' isimli narkotik köpeği, 2016 yılında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü'ne tayin edildi. Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının tümüne katılan Volta, jandarma personelinin de en büyük destekçisi oldu. Valta'nın katıldığı operasyonlarda bugüne kadar 1,5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.Özel eğitimin yanı sıra doğuştan var olan keskin koku alma yeteneği sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Volta, 13 yaşında emekliliğe ayrıldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaşamının geri kalanında emekliliğinin keyfini sürdürmesi için Volta'yı, Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakolu'na gönderdi.


Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu
Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu
Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu
Jandarmanın 'Volta'sı emekli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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