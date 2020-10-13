Jandarmadan sahte alkol operasyonu
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Jandarmadan sahte alkol operasyonu

13.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:11

Çatalca'da jandarma sahte içki imalathanesine düzenlediği operasyonda 1975 litre kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Çatalca'da jandarma sahte içki imalathanesine düzenlediği operasyonda 1975 litre kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Çatalca'da bulunan bir depoya koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 2 kişinin sürekli depoya girip çıktığını belirledi.

Şüpheli S.B'nin kullandığı araca "Dur" ihtarında bulunan jandarma, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada 25 litrelik plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 625 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan sahte alkol operasyonu
Jandarmadan sahte alkol operasyonu
Jandarmadan sahte alkol operasyonu
Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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