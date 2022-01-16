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Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, Urla ve Çeşme'de toplam 492 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayların organizatörü olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, Urla ve Çeşme'de toplam 492 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayların organizatörü olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 14-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115 Afganistan, 112 Bangladeş, 45 Somali, 21 Suriye, 11 Eritre, 5 Pakistan, 2 Yemen, 1 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 313 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, 94 Afganistan, 73 Suriye, 6 Pakistan, 5 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 179 düzensiz göçmen kurtarıldı ve olayın organizatörü olduğu tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yakalanan şahısların adli işlemleri devam ederken, düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geri gönderme merkezine teslim edilecek. - İZMİR

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, Urla ve Çeşme'de toplam 492 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayların organizatörü olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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