Jan Vertonghen'in Tottenham'daki İlk Golü Aralık 2012'de Lig Kupası'nda Carlisle United ile karşılaşan Tottenham'da, Jan Vertonghen ilk golünü attı. Belçikalı savunma oyuncusu, Gylfi Sigurdsson'un kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasına gelen topa uzattığı kafa ile Tottenham'daki hesabını açmış oldu.

Aralık 2012'de Lig Kupası'nda Carlisle United ile karşılaşan Tottenham'da, Jan Vertonghen ilk golünü attı. Belçikalı savunma oyuncusu, Gylfi Sigurdsson'un kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasına gelen topa uzattığı kafa ile Tottenham'daki hesabını açmış oldu. Kaynak: Dugout