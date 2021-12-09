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Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı
AA / Burak Milli - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi ( Ceo ) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.

Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

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AA / Burak Milli - Spor Haberleri

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