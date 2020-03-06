James Rodríguez'in OGC Nice'a Attığı Gol
Kolombiyalı ortasaha James Rodríguez, AS Monaco'nun Aralık 2013'te OGC Nice'i 3-0 yendiği maçta perdeyi açan golü atıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan James Rodríguez düzgün bir vuruşla Nice kalecisini avlıyor ve golü atıyor.
06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21
Kolombiyalı ortasaha James Rodríguez, AS Monaco'nun Aralık 2013'te OGC Nice'i 3-0 yendiği maçta perdeyi açan golü atıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan James Rodríguez düzgün bir vuruşla Nice kalecisini avlıyor ve golü atıyor.
Kaynak: Dugout
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