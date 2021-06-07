SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
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SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitimUğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ALMANYA, (DHA) - Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetine, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında bir sunum yapıldı.

Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim

Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ALMANYA, (DHA) - Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetine, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında bir sunum yapıldı. UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg, ay-yıldızlılara şampiyonada geçerli olacak yeni oyun kurallarını anlattı.

Jaap Uilenberg, yaklaşık 30 dakika süren sunumda UEFA'nın ana hedefinin oyuncuların sağlığını korumak olduğuna dikkat çekti. Uilenberg, ayrıca turnuvadaki maçlarda görev yapacak 3 VAR hakeminden birinin sadece ofsayta bakacağını belirtti. VAR hakemlerinin kırmızı kartlık pozisyonlara müdahale edeceğini, sarı karta karışmayacağını vurgulayan Uilenberg, VAR'ın aynı zamanda penaltı sırasında kalecilerin hareketleriyle çizgide durup durmadıklarını kontrol edeceklerini de kaydetti.

Sunumda, elle oynama pozisyonlarına getirilen yeni kurallar da aktarıldı. Rakibin sağlığını tehlikeye düşürecek "ciddi faullü oyun" ve "şiddetli hareketlerden" kaçınılması konusu video görüntüleriyle işlendi.

Jaap Uilenberg toplantının sonunda, EURO 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte İstanbul'da kampta olan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın da tüm takıma başarı dileklerini iletti.

SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim
SPOR Jaap Uilenberg'den milli takıma değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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