İzzet Yıldızhan, Alişan-Buse Varol Çiftinin Düğününde Dolar Şovu Yaptı

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.

İZZET YILDIZHAN ŞOV YAPTI

Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Alişan'ın yakın arkadaşlarından İzzet Yıldızhan'ın dolar şovu ise görülmeye değerdi. Alişan ve Buse Varol çiftinin başından deste deste dolar saçan ünlü türkücü, düğünün öne çıkan isimlerinden oldu.

ERDOĞAN'IN İZNİYLE 'EVET' DEDİ

Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

EVLİLİK CÜZDANINI BUSE VAROL'A VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol'a verdi.