İznik'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

İznik'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

23.10.2019 13:36
İznik'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Talha Ö. idaresindeki 11 SH 102 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Polat'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA
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