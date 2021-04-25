İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü
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İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü

İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyesporlu atletler, Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kış Kupası'nda cirit atma ve disk atma büyükler kategorilerinde Kocaeli'yi temsil etti.

İzmit Belediyesporlu atletler, Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kış Kupası'nda cirit atma ve disk atma büyükler kategorilerinde Kocaeli'yi temsil etti.

İzmit Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kış Kupası'nın büyükler kategorisinde iki sporcuyla temsil edildi. İzmit Belediyespor adına cirit atma branşında mücadele eden Merve Kanat, başarılı atışıyla elde ettiği 30 metre 39 santimetrelik mesafe ile turnuvayı 7'nci sırada tamamladı. İzmit Belediyesporlu sporcu Fatma Akkurt ise disk atma branşında kaydettiği 30 metre 75 santimetrelik mesafeyle 7'nci oldu. Akkurt, bu derecesiyle 45 yaş veteran sporcular arasında yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Sporcuların antrenörü Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kulüp başkanı Yusuf Erenkaya'ya ve belediye spor işleri müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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