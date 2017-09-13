İzmitli Duman, Elmalı'da Yağlı Güreşte Birinci Oldu
İzmit Belediyespor güreşçisi Erdal Duman, Antalya Elmalı’da yapılan yağlı güreşlerde birinci oldu.
İzmit Belediyespor güreşçisi Erdal Duman, Antalya Elmalı'da yapılan yağlı güreşlerde birinci oldu.
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerine antrenörler Ömer Aslantaş, Şener Şar ve Özer Ay tarafından hazırlanan Erdal Duman, 250 pehlivanın boy gösterdiği küçük orta küçük kategorisinde birinci olmayı başardı. Duman, Elmalı'da İzmit'i en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. - KOCAELİ