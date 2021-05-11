İzmit'te sökülen parke taşları tasarrufa dönüşüyor
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İzmit'te sökülen parke taşları tasarrufa dönüşüyor

İzmit'te sökülen parke taşları tasarrufa dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi, asfaltlama çalışması için yollardan söktüğü küptaşları ihtiyaç olan alanlarda kullanılmak üzere depolayarak israfın önüne geçiyor.

İzmit Belediyesi, asfaltlama çalışması için yollardan söktüğü küptaşları ihtiyaç olan alanlarda kullanılmak üzere depolayarak israfın önüne geçiyor.

İzmit Belediyesi, şehrin yaya ve araç trafiğinin en yüksek olduğu bölgelerden Acısu'da yıllar sonra küptaşları söküp asfalt çalışması yaparak Ramazan Bayramı öncesi yolu kullanıma hazır hale getirdi. İzmit Belediyesi yollardan sökülen küptaşları ise yeniden değerlendirmek üzere depolarına kaldırarak tasarruf sağladı. Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel caddelerinde olduğu gibi Acısu'daki çalışmada sökülen küptaşlar da atılmayıp yeniden değerlendirilmek üzere depolara kaldırıldı. İzmit Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde yapılan yol düzenleme ve park yenileme çalışmalarında kent merkezinden sökülen küptaşlar değerlendiriyor. - KOCAELİ

İzmit'te sökülen parke taşları tasarrufa dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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