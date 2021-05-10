İzmit'in köylerinde bayram temizliği sürüyor
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İzmit'in köylerinde bayram temizliği sürüyor

İzmit'in köylerinde bayram temizliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinde kentin en ücra noktasında bile sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını köylerde kapsamlı çalışmayla sürdüren İzmit Belediyesi 50 personel ve çok sayıda araçla temizlik ve tadilat gerçekleştiriyor.

Pandemi sürecinde kentin en ücra noktasında bile sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını köylerde kapsamlı çalışmayla sürdüren İzmit Belediyesi 50 personel ve çok sayıda araçla temizlik ve tadilat gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde başlattıkları kapsamlı temizliği kentin en ücra köşelerinde dahi sürdürüyor. Pandemi sebebiyle hem dezenfeksiyon hem de yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmit'in köylerini bayram öncesi temiz bir görünüme kavuşturmak için çalışma başlattı. Ekipler 50 personel, 8 yıkama tankeri, 6 süpürge aracı, 4 dezenfektan ve boyama, konteyner tamir aracıyla sabahın erken saatlerinde İzmit'in 52 mahallesine doğru yola çıktı. Hem kentin nüfus yoğunluğu bakımından fazla olduğu noktalarda hem de İzmit'in köylerinde kapsamlı çalışmalarını yürüten ekipler, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak halkın sağlığını ilk koşul haline getirdiklerini belirtti. - KOCAELİ

İzmit'in köylerinde bayram temizliği sürüyor
İzmit'in köylerinde bayram temizliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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