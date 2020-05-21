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İzmit Cedit'teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak

Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için İzmit Belediyesi ile yapılan protokolün iptal istemini kabul etmesi sonrasında projenin Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karar verildi.

İzmit Cedit'teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
21.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:34

Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için İzmit Belediyesi ile yapılan protokolün iptal istemini kabul etmesi sonrasında projenin Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesinin kentsel dönüşümünü hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımlarıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Cedit Mahallesi'ni yakından ilgilendiren toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle bu dönüşüm projesinin yükünü kaldıramayacaklarını söyleyerek, Bakanlık ile yapılan protokolün iptalini istedi. Çevre Bakanı Murat Kurum bu talebi olumlu bularak protokolün iptal edeceklerini belirterek kentsel dönüşümün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılması talimatını verdi.

İzmit Cedit Mahallesi'nde ki kentsel dönüşümünü bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdüreceğinin ifade edildiği toplantıda projede revize işlemlerinin yapılacağı da dile getirildi. Cedit'i yakından ilgilendiren toplantı sonrası Bakan Murat Kurum ve Başkan Büyükakın, heyetler arası ayrı bir toplantıda gerçekleştirdi. Görüşmede, Kömürcüler OSB'nin kaldırılması, Derince, Gebze ve İzmit'te ki Millet Bahçelerinin yapımı da ele alındı. Körfez ilçesinde yer alan Barbaros ve Kabakoz Mahalleri taşınması için gerekli kentsel dönüşümün yapılması toplantının diğer bir maddesi oldu.

Bakan Kurum ile yapılan özel toplantıda, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla nedeniyle Başkan Büyükakın'ın üzerinde hassasiyetle durduğu Marmara Denizi'nin havadan kontrolü projesinin Çevre Bakanlığı birlikte ortak proje olarak yapılması için çalışma başlatılacağı vurgulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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