İzmit Belediyespor'dan Leyla Atakan Cup Pandemi sürecinde takım çalışması yapamayan ve lig başlayana kadarki süreyi iyi değerlendirmek isteyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Eylül ayında yapacağı özel maçlar belli oldu.

Pandemi sürecinde takım çalışması yapamayan ve lig başlayana kadarki süreyi iyi değerlendirmek isteyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Eylül ayında yapacağı özel maçlar belli oldu.

Genç takımla geçen yıl ki başarıyı tekrarlamak istediklerinin altını çizen kulübün Genel Menajeri Cengiz Kahraman şuanki programda ilk hazırlık maçının 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile olacağını belirtti.

16-17-18 Eylül'de İzmit'te

Genel menajer Cengiz Kahraman İzmit Belediyespor olarak şehrimizin sembol isimlerinden ülkemizin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan adına dörtlü turnuva düzenlediklerini belirtti ve "Beşiktaş, Galatasaray, Hatay ve bizim olduğumuz dörtlü turnuvayı 16-17-18 Eylül'de yapacağız. Maçları Yahya Kaptan'daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacağız. Turnuvada tüm pandemi tedbirleri uygulanacak. Maçlardan iki gün önce görevli personel, hakemler, basın mensupları, sporcular ve yöneticilere Covid-19 testi yapılacak" dedi.

Fikstür ise şöyle; "16 Eylül Çarşamba: 15.00 – BJK – Hatay, 18.00 – İzmit Belediyespor – GS. 17 Eylül Perşembe: 15.00 – İzmit Belediyespor – BJK, 18.00 – GS- Hatay, 18 Eylül Cuma: 14.00 – GS – BJK, 16.00 İzmit Belediyespor – Hatay - KOCAELİ

Kaynak: İHA