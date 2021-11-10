İzmit Belediyesi personeline maaş promosyonu ihalesi

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi çalışanlarına ait maaş ve diğer ödemelerini kapsayan maaş promosyon ihalesi yapıldı. İhaleyi kişi başına 5 bin 460 TL ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi kazandı.

İzmit Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Turuncu Salon'da gerçekleştirilen ihaleye 8 banka katıldı. İlk turun ardından ihaleye katılan bankalardan Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile Akbank İzmit Şubesi kaldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan'ın başkanlık ettiği ihale komisyonunda, Tüm-Bel-Sen ve Genel-İş sendika temsilcileri de hazır bulundu.

Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile Akbank İzmit Şubesi arasında 50 tur ve yaklaşık 3,5 saat süren ihale sonucunda 8 milyon 987 bin 160 TL ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şubesi ile anlaşmaya varıldı. Alınan promosyon miktarı sosyal belediyecilik anlayışı gereği tüm çalışanlara eşit miktarda (kişi başına 5 bin 460 TL) dağıtılacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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