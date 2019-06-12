İzmit Belediyesi Haziran meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapıldı.

9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Başkan Hürriyet, üyelerden Aykut Çağlayan ve Erol Çalışkan'ın doğum günlerini kutladı. Mecliste 4, 5, 6, 7 ve 8. gündem maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi. İzmit Belediye meclisinde 5 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek kent temizliği için muhtelif iş makinalarının ve hizmet araçlarının çalıştırılması ihalesi de görüşüldü. İhalenin 3 yıl olarak yapılması oyu birliği ile kabul edildi.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde ihalelerin şeffaf ve belediye çıkarlarının korunduğu şekilde yapılacağını belirterek, "Yapılacak ihaleler şeffaf ve canlı olacak. Bugüne kadar yapılmamıştı. Şartname belediyeyi koruyacak şekilde olacak. İhalenin 3 yıl olması fiyat olarak daha iyi. Uzman arkadaşlar 1 yıl olduğunda daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Satın almak mı kiralamak mı belediye lehine bu konuda da çalışıyoruz. Herkesin takip edeceği şekilde ihale olacak" dedi.

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Temmuz Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA