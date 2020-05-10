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İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı

10.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:12

İzmit Belediyesi, "Askıda Fatura" uygulamasını hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve SEPAŞ'a başvuru yaptı. Askıda Fatura uygulaması daha önce İstanbul ve İzmir'de kullanılmaya başlamıştı.

Koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok projeye imza atan İzmit Belediyesi, bu kez Askıda Fatura uygulaması ile ekonomik yönden zor günler geçiren ve yüksek faturalarla mücadele eden ailelere bir nebze de olsun rahat nefes aldırmak istiyor.

BAŞVURU YAPILDI

İzmit Belediyesi, Askıda Fatura projesini hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve SEPAŞ ile görüşmelere başladı. Askıda Fatura için gerekli başvuruları yapan İzmit Belediyesi, gelecek olan geri dönüşün olumlu olması ve ilgili kurum ve şirketlerin internet ortamında işbirliği yapması halinde askıda fatura projesini hemen hayata geçirecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN FATURALARI ÖDENECEK

Askıda Fatura uygulaması hayata geçerse eğer yardımseverler online ortamdan ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura uygulamasını başlatmıştı.

İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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