İzmirli Azra havuzda şampiyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli Azra havuzda şampiyon

İzmirli Azra havuzda şampiyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İZMİRLİ genç yüzücü Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 metre yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

İZMİRLİ genç yüzücü Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 metre yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu.

İzmir Özel Dokuz Eylül Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi olan Azra, uzun kulvarda kendi yaş grubunda Türkiye'nin zirvesine çıktı. Yüzmeye 5 yaşında başlayıp DEK Spor Kulübü'nün yıldız sporcularından olan Azra Akı, şampiyonluğunu antrenörleri Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Azra çalışmalarını kampüs bünyesindeki yarı olimpik kapalı havuzda sürdürüyor. 


İzmirli Azra havuzda şampiyon
İzmirli Azra havuzda şampiyon
İzmirli Azra havuzda şampiyon
İzmirli Azra havuzda şampiyon
İzmirli Azra havuzda şampiyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Temel Karamollaoğlu
Magazin Reynmen Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli Azra havuzda şampiyon - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:27:29. #1.16#

title