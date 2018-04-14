İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener Dönemi

Sonucu merakla beklenen İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına Mahmut Özgener seçildi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlık seçimleri oda binasında yapıldı. Seçimlerde 174 meclis üyesi yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve birlik genel kurul delegeleri asil ve yedek üye seçimleri için sandık başında oy kullandı.

Seçimlere tek listeyle gidilirken, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener 151 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Seçimlerde 9 kişi boş oy atarken 14 oy geçersiz sayıldı.

"Yönetim anlayışını değiştireceğiz"

Basın mensuplarına açıklama yapan Mahmut Özgener değişim ihtiyacının sandığa yansıdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu değişimi pazartesi gününden itibaren görecekler. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı esik Başkan Ekrem Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Duygusal bir gün oldu benim için. Emeğin karşılığını aldığınızda hisli oluyorsunuz. Rekor bir oyla seçildim diye tahmin ediyorum."

Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesini de değerlendiren Özgener, "Hem sürpriz oldu hem de olmadı.Biz bu tabloyu 9 Nisan'daki meclis üyeleri seçimlerinden sonra tahmin etmiştik. İlk işimiz yönetim anlayışını 'Ben' değil 'Biz' mantığıyla değiştirmek" dedi.

Özgener'in yönetim kurulu listesinde asil liste Eyüp Cemal Elmasoğlu, Ali Osman Öğmen, Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Mert Pala, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler'den oluştu.

Yedek üyeler olarak Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer, Fetullah Yetik yer aldı.

Öte yandan, seçimlerde aday olması beklenen 26 yıldır başkanlık görevini yapan Ekrem Demirtaş dün yaptığı yazılı açıklamayla adaylıktan ve meclis üyeliğinden çekildiğini açıklamıştı. - İZMİR