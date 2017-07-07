İzmir Ticaret Borsası Laboratuvarına Tam Puan

İzmir Ticaret Borsası sermayesi ile kurulan yetkili sınıflandırıcı lisanslı laboratuvar İZLADAŞ'ın, Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi'nin iştiraki CSITC tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarı karşılaştırma çalışmasının ikinci etabında tam puan aldığı bildirildi.



Borsadan yapılan açıklamaya göre, pamuk lif analiz laboratuvar karşılaştırma çalışmasına katılan İZLADAŞ, 2017/2. etap sonuçlarını başarıyla geçti.



Tüm özelliklerde 124 cihaz arasında gerçekleştirilen referans değere en yakın ölçüm sonucu olarak İzmir Laboratuvarı dünyada 9. sırada, Selçuk Laboratuvarı ise 12. sırada yer aldı.



Dünyada bu alanda faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm performanslarını değerlendiren organizasyon yılda 4 kez yapılıyor.



Laboratuvarlar arası karşılaştırma testine, Amerika Tarım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm sınıflandırma laboratuvarları ve FIBRE– Faserinstitut-Bremen başta olmak üzere birçok önemli pamuk üreticisi ülkeden laboratuvar katılım gösteriyor.



İZLADAŞ, İzmir Merkez ve Belevi-Selçuk Pamuk Lif Analiz Laboratuvarları aracılığıyla İzmir Ticaret Borsası üyeleri başta olmak üzere Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ, (ELİDAŞ) ve ülke genelindeki borsa, üniversite, araştırma kurumları, tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum firmaları gibi birçok kurum ve kuruluşa hizmet veriyor.